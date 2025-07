Jongeren slaan gat in muur restaurant, eigenaar achtervolgt hen met buis

De eigenaar van een restaurant in het centrum van Eindhoven heeft donderdag geprobeerd een groepje jongeren te lijf te gaan. De jeugd had in een verlaten gebouw een groot gat gemaakt in de muur naar zijn restaurant.

Bij het zien van het restaurant aan de andere kant van het gat rende de jeugd terug het verlaten gebouw in. De eigenaar van het restaurant ging daarna met een stalen buis het verlaten gebouw in om de jongeren daaruit te halen. Hij werd daarop teruggefloten door handhavers en agenten.

Die handhavers en agenten waren daar al aanwezig na meldingen dat er zich jeugd bevond in een gebouw dat op instorten zou staan. Toen ze daar aankwamen, zagen ze dat jongeren op het dak waren. Drie van kwamen van het dak af en gingen met de handhavers in gesprek. Vervolgens zetten de handhavers samen met de agenten het gebouw af. Onder de verf

Wat later kwamen er nog twee van het dak af. Hun handen zaten volledig onder verf. Een tijdje later meldden zich nog vier anderen. Aan alle negen jeugdigen - de exacte leeftijd willen de handhavers niet zeggen, alleen dat ze jonger zijn dan 18 jaar - zijn de risico’s uitgelegd van wat zij daar deden. Ze kregen een bekeuring. Hun ouders zijn op de hoogte gebracht. Van twee betrokkenen zijn graffiti-spuitbussen in beslag genomen. De eigenaar van het restaurant is aangesproken en op het hart gedrukt om de volgende keer niet het heft in eigen handen te nemen.

Foto: Instagram handhaving Eindhoven.