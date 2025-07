Een huis aan de Kraanvogelweg in Eersel is beschoten. In een raam op de begane grond zijn vrijdagochtend twee kogelgaten te zien.

De politie zegt dat rond 6:00 uur buurtbewoners een aantal schoten hoorden. De politie heeft de omgeving ruim afgezet. De bewoner van het huis is ongedeerd. De politie doet onderzoek.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

