Huis beschoten, twee kogelgaten in het raam: 'Ik hoorde drie knallen'

Een huis aan de Kraanvogelweg in Eersel is vrijdagochtend beschoten. In een raam op de begane grond zijn twee kogelgaten te zien.

De politie zegt dat de beschieting rond zes uur 's ochtends plaatsvond. De politie heeft de omgeving ruim afgezet. De bewoner van het huis is ongedeerd.

"Drie knallen waren het: twee kort na elkaar en een 'los'."

"Ik was al wakker toen ik de geweerschoten hoorde", vertelt een buurman. "Drie knallen waren het, twee kort na elkaar en een 'los'. Ik dacht in eerste instantie nog: wie is er nou met vuurwerk bezig? Ik deed gelijk de rolluiken omhoog en stak mijn hoofd uit het raam, maar zag niemand." Hij vervolgt: "Ik zag ook geen auto wegrijden vanaf de parkeerplaats. Vervolgens ben ik naar buiten gegaan en ben ik gaan rondlopen met mijn hond. Toen zag ik het beschoten raam bij de buurman." De politie doet onderzoek.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.

