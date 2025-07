Asfalt verzakt, deel A2 dit weekend langer dicht vanwege spoedreparatie

Een deel van de A2 bij Boxtel-Noord is dit weekend dicht vanwege een spoedreparatieklus, nadat daar donderdag het asfalt verzakte. Twee rijstroken van de snelweg van Eindhoven richting Den Bosch zijn sinds tien uur vrijdagavond tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag afgesloten.

De plek in het wegdek heeft al langer de aandacht van Rijkswaterstaat. Ook bij vorst en regen zijn ze hier extra alert.

Extreem weer Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet donderdag weten dat de problemen zijn ontstaan doordat zand onder het asfalt is weggespoeld. Dit komt waarschijnlijk door het extreme weer van de afgelopen dagen.

Op de rechterrijstrook is ongeveer een vierkante meter wegdek verzakt. Donderdagmiddag werd de rijstrook van de weg al preventief afgesloten. Dit leidde tot een halfuur file.

Bewust voor gekozen

Er is bewust voor gekozen om de twee rijstroken pas vanaf tien uur vrijdagavond af te sluiten en aan te pakken. "Dit in verband met de start van de zomervakantie en de vrijdagmiddag en -avondspits", laat een woordvoerder weten. "Het asfalt moet eruit en dat gaat hinder opleveren."

In eerste instantie zou de weg om zeven uur zondagavond weer opengaan, maar het herstellen van de verzakking is volgens Rijkswaterstaat complexer dan verwacht.

Daarom is nu tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag maar één rijstrook beschikbaar op dit gedeelte van de A2.

Werkzaamheden A59 gaan niet door

De weekendafsluiting van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk is daarentegen uitgesteld, omdat er te veel regen verwacht wordt. Rijkswaterstaat zou onderhoud uitvoeren aan het traject, maar het weer gooit dit weekend roet in het eten. Niet omdat het te heet gaat zijn, maar omdat er zondag regen verwacht wordt.

"Het asfaltmengsel dat we daar gaan gebruiken kan minder goed tegen regen tijdens het aanbrengen", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het is duurzamer asfalt dat langer mee gaat. Maar het nadeel is dat het tijdens de aanleg ervan niet moet regenen."

Wanneer het werk dan wel gedaan wordt, is nog niet duidelijk.