Tweeduizend donaties helpen Bianca aan kankermedicijn: 'Ongelooflijk'

“Ongelooflijk en hartverwarmend.” Zo noemt de 36-jarige Bianca Bosch uit Heeswijk-Dinther de steun die ze de afgelopen weken kreeg. Dankzij een succesvolle inzamelingsactie heeft ze het volledige bedrag van 64.240 euro bij elkaar gekregen voor haar behandeling met het kankermedicijn Olaparib.

Bianca wacht nu op de uitslagen van bloedonderzoeken. Als die goed zijn, kan ze maandag al beginnen met de behandeling, die een jaar duurt.

“Ik ben ontzettend, maar echt ontzettend blij met het succes van deze crowdfunding”, laat ze weten. Ondanks haar blijdschap denkt ze ook aan andere patiënten met erfelijke borst- of eierstokkanker, die het dure medicijn nu niet meer krijgen vergoed. “Dat had ik natuurlijk liever anders gezien en ik zal me altijd blijven inzetten voor het opnieuw opnemen van Olaparib in het basispakket voor alle patiënten die het nodig hebben.”