Mestfraudeur wraakt rechter die informatie openbaar wil maken

De voor mestfraude veroordeelde Daas uit Wintelre heeft een Raadsheer van de Raad van State gewraakt. Het draait om een zaak over het openbaar maken van rapporten over het bedrijf. Daas vindt dat de Raadsheer vooringenomen en partijdig was bij de zitting.

De kwestie gaat over een Wet open overheid (Woo) verzoek dat Omroep Brabant in juli 2023 heeft ingediend bij de gemeente Eersel. Met het verzoek wil deze omroep nagaan in hoeverre Daas zich houdt aan de regels, nadat het bedrijf in het verleden de meststoffenwet overtrad en valsheid in geschrifte pleegde. De Raad van State deed meteen na de zitting van vorige maand uitspraak en oordeelde dat de gemeente de documenten openbaar mag maken. Dossier niet goed gelezen

Daas en zijn advocaat vinden dat de Raadsheer van de Raad van State vooringenomen en partijdig was bij de zitting. Ze vinden dat de Raadsheer veel meer luisterde naar wat de advocaat van de gemeente te vertellen had en weinig oor had voor de inbreng van de advocaat van Daas. Ook vinden ze dat de Raadsheer het dossier niet goed had gelezen.

Bij de zitting kapte de Raadsheer de advocaat van Daas enkele keren af. Zo zei de Raadsheer dat de advocaat aannames deed waar al zo’n 45 jaar aan jurisprudentie over is en het toch echt anders in elkaar zit. Ook wees de Raadsheer er herhaaldelijk op dat de advocaat te lang van stof was.

Niet behandeld

Op enkele momenten tijdens de zitting zat er ook een verslaggever van een persbureau in de zaal. Tijdens die momenten nam de advocaat van Daas veel uitgebreider het woord en herhaalde punten die al duidelijk waren. Nadat de verslaggever de zaal had verlaten, gaf de advocaat toe dat die zijn betoog zo uitgebreid verwoorde omdat de verslaggever in de zaal zat. De wrakingskamer van de Raad van State behandelt het verzoek niet, omdat het pas is ingediend nadat er al een uitspraak is gedaan. Wrakingsverzoeken kunnen alleen ingediend worden voordat er uitspraak is gedaan. Daardoor kijkt de wrakingskamer verder ook niet inhoudelijk naar de beschuldigingen over partijdigheid of vooringenomenheid door de Raadsheer. Een of twee weken

Na de zitting van vorige week werd dus duidelijk dat de gemeente Eersel documenten openbaar mag maken over Daas, het is nog niet bekend wanneer dit precies zal gebeuren. In deze zaak volgt later nog een zogeheten bodemprocedure. Daarin kijkt de Raad van State dieper naar de argumentatie van de gemeente en van Daas. Het is nog niet bekend wanneer deze zitting is.