Bijzondere dag voor 100-jarige zuster: 'Dacht dat ik het niet zou halen'

Het is een feestelijke dag in verpleeghuis Sint Barbara in Wijbosch. Er is taart, koffie en hoog bezoek van de burgemeester voor de honderdjarige Egberta. De zuster die ooit op missie ging naar Afrika, straalt nog steeds van levenslust. "Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten."

'Want ik ben flink ziek geweest, maar gelukkig eet ik weer", vult ze vol levenslust aan. "Als je maar gezond en goed bij geest mag blijven, is het fijn. Dat je niet tot last bent voor andere mensen. Mijn vader en moeder zijn beide honderd geworden, dus ik heb goede genen, denk ik. Ik heb een mooi leven gehad en dat heb ik nu nog."

Aan een grote tafel, samen met een heleboel andere zusters, zit Egberta. Voor haar bijzondere verjaardag krijgt ze uit handen van de burgemeester van Meierijstad een brief en foto van de Koning. "Die ga ik inlijsten. Heel mooi. Ik had nooit durven denken dat ik dit zou halen."

Zuster Egberta is geboren in dorpje Rijkevoort en komt uit een groot gezin met zes broers en vijf zussen. Ze ging naar de huishoudschool, maar spijbelde er veel. Later ging ze naar de naaischool in Boxmeer. In 1950 trad ze in bij de Zusters van Liefde in Schijndel.

Ze werkte in die tijd in het ziekenhuis en gaf les. In 1964 werd ze gevraagd om ontwikkelingswerk te doen in Zambia in Afrika. "Het was wel spannend, zeker met de taal. Ik weet nog dat ik daar te horen kreeg dat ik een groepje jongens moest gaan leren om stenen te maken. Die waren bedoeld om huizen van te bouwen."

"Maar ik had daar helemaal geen verstand van, want thuis hoefde ik dat niet", vertelt ze. "En ze hadden daar niets, dus alles moest met de hand. Ik leerde gewoon door te doen. Het was een gezellige en leuke tijd met zijn allen. Ik leerde veel van ze en zij van mij", lacht ze.