Guus Meeuwis opnieuw op één in Brabantse Top 100, WC Experience steelt show

Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar dat Guus Meeuwis met zijn nummer Brabant bovenaan staat in de Brabantse Top 100, lijkt er daar één van. Hij bewijst voor het vijfde jaar op rij dat zijn klassieker onverslaanbaar is in de lijst waarin alleen maar liedjes van Brabantse bodem staan. De rest heeft het nakijken.

Guus op één betekent niet dat de lijst niet wordt gekleurd door pareltjes. Op twee en drie staat Gerard van Maasakkers met respectievelijk ‘Hier heur ik thuis’ en ‘Hee gaode mee’.