Grote brand in stadsbus in stalling van Hermes, een gewonde

Een stadsbus is vrijdagmiddag afgebrand in de remise van vervoerder Hermes aan de Professor Doctor Dorgelolaan in Eindhoven. Op de locatie worden bussen gestald. Een ventilator op het dak van de bus lijkt de veroorzaker van de brand. Een persoon heeft rook ingeademd en is ter controle mee naar het ziekenhuis genomen.

De eerste melding van de brand in de opslagplaats van Hermes kwam rond tien voor vier binnen. De brandweer schaalde al snel op naar een zeer grote brand en rukte met veel wagens uit.

Medewerkers van Hermes hebben de andere bussen in de opslagplaats snel naar buiten gereden om verdere schade te voorkomen. Na een half uur hadden de hulpdiensten het vuur in de stadsbus onder controle. De Veiligheidsregio doet verder onderzoek naar de brand. Ramen gesprongen

De elektrische bus is compleet uitgebrand en de zelfs de ramen zijn gesprongen door het vuur. De opslagplaats liep ook wat schade op door de brand. De brandweer heeft metingen uitgevoerd in de remise om te kijken of er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen. Uit het eerste onderzoek van de brandweer blijkt dat de elektrische aandrijving van de bus niks met de brand te maken heeft. Een ventilator op het dak van de bus lijkt de brand te hebben veroorzaakt.

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink

Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink