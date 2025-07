André Ooijer wordt nieuwe assistent van Peter Bosz bij PSV

Andre Ooijer is komend seizoen de assistent-trainer van Peter Bosz bij PSV. De 50-jarige oud-voetballer vervangt Stijn Schaars, die werkzaam is als hoofdtrainer van Jong PSV.

Ooijer tekent in Eindhoven een contract voor twee jaar. Als speler werd Ooijer vijf keer kampioen met PSV. Hij was van 2020 tot 2023 ook al assistent-trainer van PSV.

"Twee jaar geleden ben ik heel bewust gestopt als assistent-trainer bij PSV, om even een tijdje uit het voetbal te stappen", zegt Ooijer op de website van PSV. "In de tussentijd ben ik samen met mijn vriendin Mariëlle een eigen bedrijfje begonnen."

Technisch directeur Earnest Stewart benaderde Ooijer om weer terug te komen. "In eerste instantie zei ik 'nee' op zijn verzoek om assistent-trainer te worden, omdat ik mezelf had voorgenomen om het voetbal nog even te laten rusten. Maar ik beloofde er wel over na te gaan denken."