Schade aan HAK-fabriek en bijgebouw na brand

In een bijgebouw naast de HAK-fabriek aan de Onderweg in Giessen heeft vrijdagavond brand gewoed. De buitenzijde van de fabriek van de groente- en peulvruchtenverwerker liep schade op door het vuur. In de loods heeft geen brand gewoed.

Rond half zeven brak het vuur uit in het kleine bijgebouw dat tegen de zijkant van de fabriek staat. De brandweer kwam snel ter plaatse en had het vuur na een uur onder controle.

De vlammen sloegen tegen de zijkant van de HAK-fabriek. De verf op de gevel is van boven tot onder afgebladderd door de hitte. De schade kon beperkt blijven tot de buitenkant van de loods.

Geen gewonden

De hulpdiensten hebben de omgeving tijdelijk afgezet voor het blussen van de brand. Niemand is gewond geraakt. De brand trok wat bekijks in de omgeving. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk.

In de fabriek van HAK aan de Onderweg worden groente- en peulvruchten verwerkt zoals bonen, wortels en erwten in pot en appelmoes. Het hoofdkantoor van het bedrijf is ook in Giessen gevestigd.