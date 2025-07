Cora (80) rijdt al paard sinds haar 12e, nu kan ze wereldkampioen worden

Ze mag dan tachtig jaar oud zijn, maar Cora Wijmans uit Gassel is wel Nederlands Kampioen IJslandse Paarden geworden. Samen met haar paard Remba mag Cora daarom in augustus naar het Wereldkampioenschap in Zwitserland. "Ik doe er al jaren mijn best voor om hier goed in te worden."

Cora begon lang geleden al met paardrijden. "Op de camping toen ik twaalf jaar was. En in pakweg 1980 ben ik echt serieus gaan paardrijden. Toen kreeg ik voor het eerst mijn eigen paard en daar ben ik wedstrijden mee gaan rijden", vertelt ze.

Haar paard Remba is een IJslander en is het favoriete ras van Cora. De meeste paarden kunnen alleen de gangen stap, draf en galop. "IJslanders kunnen daarnaast ook nog de gangen tölt en telgang. Al moet een goede telgang ook in de genen zitten bij een IJslander. De telgang gaat heel erg snel, dan heb ik het over 40 of 50 kilometer per uur. Dat is een gang die kamelen ook kunnen."

En hoe hard het ook gaat, Cora is allesbehalve bang als ze op haar paard sprint. "Het is een rechte baan die is afgezet en het is er helemaal voor gemaakt dat je zo'n wedstrijd veilig kan doen. En het zijn afstanden van maximaal 100 tot 250 meter."