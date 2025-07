Forse schade aan huizen en schuur na uitslaande brand

Meerdere huizen zijn vrijdagavond fors beschadigd geraakt bij een uitslaande brand in een schuur aan de Oude Liesselseweg in Deurne. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. In de omgeving waren donkere rookwolken te zien. De brandweer rukte groots uit en had het vuur rond kwart over negen onder controle. Het nablussen gaat nog even duren, verwacht de brandweer.

De eerste melding van de brand in het schuurtje dichtbij een huis kwam rond kwart voor negen. Al snel bleek het om een uitslaande brand te gaan. Het vuur was van de schuur overgeslagen naar een huis. Ook vatte een stapel rommel naast de schuur vlam. De brand trok veel bekijks van buurtbewoners. De brandweer schaalde op naar een grote brand. Drie bluswagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. De brandweer had het vuur na een half uur onder controle. De schuur en aangrenzende huizen liepen flinke schade op. Stichting Salvage komt naar de getroffen huizen voor de verdere schadeafhandeling.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Foto: Sigrid Coolen/Omroep Brabant.