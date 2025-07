Ruim 250 bekeuringen tijdens verkeerscontrole na klachten over overlast

Op en rond de Boulevard-Noord in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond in korte tijd 259 processen-verbaal uitgedeeld aan mensen die daar veel te hard reden. De politie besloot daar te controleren na meerdere klachten over overlast.

Er is zowel opvallend, onopvallend als met de radar gecontroleerd. Naast de 259 uitgedeelde processen-verbaal werden twee rijbewijzen afgenomen omdat deze bestuurders zo gevaarlijk reden dat ze het overige verkeer in gevaar brachten. Andere overtredingen die werden geconstateerd, waren: Tweemaal het niet dragen van de autogordel.

Eenmaal rijden tegen de rijrichting in.

Eenmaal onnodig veel geluid veroorzaken.

Eenmaal het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Eenmaal rijden zonder rijbewijs.

Eenmaal het niet kunnen tonen van een rijbewijs.