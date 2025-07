Hitte keert terug na wisselvallig weekend met regen en onweer

Na de warmte van de voorbije dagen koelt het behoorlijk af. We krijgen dit weekend en begin komende week te maken met regen en onweer. Maar aan het eind van volgende week keert de hitte terug. Dat vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Deze zaterdag hebben we te maken met veel bewolking. Maar de temperatuur is volgens Elferink nog aardig op niveau: 20 graden in het noorden van de provincie en nog net 25 graden in het zuidoosten. "Af en toe kan er een klein beetje regen vallen, maar dat is niets vergeleken bij de regen die zondag gaat vallen."