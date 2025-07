Hou vol! Na weekeinde met regen en onweer keert hitte terug

Na de warmte van afgelopen week koelde het dit weekeinde behoorlijk af. We krijgen zondag en begin komende week te maken met regen en onweer. Maar in de loop van volgende week keert de hitte terug. Dat vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Zondagochtend begon met een paar buien. Daarna is het een aantal uur wat droger. "Maar in de namiddag en avond volgt een aantal stevigere buien, met onweer. Het kan dan echt even flink doorplenzen."

Tussen de buien door zal het een graad of 20 zijn. "Maar tijdens de buien beduidend lager."

"Een nieuw hogedrukgebied bouwt zich op."

Maandag en dinsdag worden ook gekenmerkt door buien. Daarbij staat dan een stevige noordwesten wind. "Het zal dan niet veel warmer zijn dan 18 graden." Vanaf woensdag zien we de zon terug. "Een nieuw hogedrukgebied bouwt zich op", vertelde de weerman van Weerplaza op de radio. "Aan het eind van de week gaan we weer naar zomerse of tropische waarden. Of het net zo erg zal zijn als vorig weekend durf ik niet te zeggen. Maar 30 graden gaat er zeker wel in zitten."