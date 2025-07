Van graffiti tot treinsurfen: passende straffen tegen jeugdcriminaliteit

Een wijkagent wist wel raad met een groepje jongeren die hij betrapte toen ze graffiti aan het spuiten waren op een flat in Valkenswaard. Hij liet ze zelf de muren schoonmaken. En zo zijn er de afgelopen jaren wel vaker 'passende' straffen uitgedeeld.

In 2019 werden twee jongens van 15 gepakt die bij Breda treinen beschoten met balletjespistolen. Bij de schietpartij sneuvelden zes ruiten. Bovenop een boete van 7500 euro moesten de jongens voor straf 30 uur werken in de treinen.

Willem Vink uit Sambeek kreeg in 2016 vervoersbedrijf Veolia achter zich aan. Vink had met een vriend aan treinsurfen gedaan. Ze reden mee op het dak van de trein tussen Nijmegen en Molenhoek. De twee moesten daarna verplicht in gesprek met de machinisten die hen vertelden hoe levensgevaarlijk en traumatisch zoiets is.

De afgelopen jaren is het rond de jaarwisseling vaak raak geweest. In 2012 al kregen 200 jongens en meisjes tussen de 13 en 15 jaar oud een 'alternatieve' straf voor het afsteken van vuurwerk op het moment dat het nog niet mocht. De tieners moesten voor straf zelf hun vuurwerktroep op straat opruimen na de jaarwisseling. En een aantal moest troep opruimen bij verzorgingshuizen, gemeentewerven en kringloopbedrijven.

En voor de duidelijkheid niet alleen hier worden passende straffen uitgedeeld. In Amerika moest een stel kinderen dat boeken mee had genomen uit de bibliotheek zonder ze te lenen voor straf een paar dagen voorlezen.

In Nederland zijn mogelijkheden tot alternatieve straffen voor jongeren opgenomen in de strafwet, dat loopt via Halt. Het gaat dan om een werkstraf, taakstraf of combinatie van beide. De gedachte is dat de gestrafte iets goedmaakt voor de samenleving die hij heeft beschadigd. Vorig jaar kwamen meer dan 11.000 jongeren bij HALT terecht.