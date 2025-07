Skater Sven Boekhorst mag dan 45 zijn, hij toert nog de wereld rond

Sven Boekhorst uit Den Bosch is inmiddels 45 jaar oud, maar de oud-wereldkampioen inline skaten staat nog altijd graag als skater 'op de planken'. Sterker nog, hij is net terug van een grote skateshow in Australië die plaatsvond in het iconische Sydney Opera House. “Ik denk wel eens: ben blij dat ik dit nog op mijn leeftijd mag doen.”

En dat was heel bijzonder, zegt hij, zittend bij de skatebaan in Den Bosch. “Zeker ook omdat de shows goed werden bezocht. We waren bijna elke dag uitverkocht.”

De show Elements of Freestyle vond vier dagen plaats, van 26 tot en met 29 juni. “Het Opera House stond ook niet op onze bucketlist. Het leek gewoon niet haalbaar. Maar om daar gewoon naar toe te skaten vanuit je hotel, is wel echt heel bijzonder. Het was geen droom van me, maar het was een toffe ervaring.”

Na de shows heeft Sven ook de eigenaar ontmoet van het Opera House ontmoet, Louise Herron. “Dat is een oudere vrouw van rond de 65. “Ze werd bijna emotioneel, zei ze, want ze was een beetje zenuwachtig: het was voor het eerst dat dit soort sporten in het Sydney Opera House te zien waren. Dat het een succes was, was voor haar een ontlading.”

En dat is niet raar, zegt Sven, want het was een groot spektakel. “Het publiek vond het geweldig. Hun reactie was trouwens wel grappig. In verschillende landen heb je verschillende reacties van het publiek, en in Australië begon het publiek al voor de show te klappen. Dat hadden we nog nooit gehad. Er zat meteen een soort hype in.”