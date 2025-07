Twee mishandelingen in een paar minuten tijd: twee mannen opgepakt

Twee mannen zijn vrijdagnacht opgepakt voor twee mishandelingen binnen een paar minuten tijd in Tilburg. Een van de twee slachtoffers viel op de grond en raakte gewond.

Rond halfvier werd een 21-jarige man uit Tilburg opgepakt voor een mishandeling op de Heuvelring. De man duwde het slachtoffer en deelde vervolgens een aantal klappen uit. Agenten grepen in en arresteerden de man.

Terwijl agenten nog bezig waren met het afronden van de eerste aanhouding, zag een agent hoe een andere man een ander slachtoffer in het gezicht sloeg. Die man viel achterover en raakte gewond. Even daarvoor zou het slachtoffer een vloeistof over hem hebben heen gegooid. De 25-jarige man reageerde daarop en vervolgens begon de vechtpartij.

De 25-jarige man die sloeg werd direct aangehouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Beide mannen zitten vast. De politie doet onderzoek.