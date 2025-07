Kilo's aan illegaal vuurwerk onderschept, bewoner opgepakt na vondst drugs

Een pakketje met 19 kilo aan illegaal vuurwerk dat onderweg was naar Den Bosch, is zaterdagochtend onderschept door een postbedrijf. De politie heeft vervolgens drugs en nog veel meer illegaal vuurwerk gevonden in het huis van de ontvanger. Hij is opgepakt.

De politie besloot om zaterdag meteen het huis in Den Bosch binnen te vallen. Tijdens het onderzoek van de politie is er in de woning zestig kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarnaast werd er ongeveer 1 kilo hash, 100 gram aan wiet en enkele XTC-pillen gevonden. De bewoner zit nog vast. “Het strafrechtelijk- en bestuurlijk onderzoek zijn in volle gang”, besluit de politie.