Auto eindigt op de kop in de sloot, brand geblust door omstanders

Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat haar auto van de weg raakte op de Rijksweg in Schaijk. Rond twee uur eindigde de auto van de vrouw op de kop in de sloot naast de weg.

Bij het ongeluk ontstond een kleine brand. Omstanders wisten het vuur te blussen met brandblussers. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter.