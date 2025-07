Laura ziet haar nieuwe leven in vlammen opgaan

Laura van Casteren (25) uit Made besloot een jaar geleden, na de tragische moord op haar moeder, het roer helemaal om te gooien. Ze begon opnieuw, onder de Spaanse zon in Valencia. Maar wéér sloeg het noodlot toe. Door een kapotte ventilator brandde haar hele appartement uit. Al haar spullen en aandenkens zijn weg en op het moment van de brand was ze niet verzekerd. "Ik dacht, ik kan niet wéér zo'n klap aan."

De ventilator die in de woonkamer stond, bleek 's nachts kortsluiting te hebben gekregen en klapte uit elkaar. De 25-jarige probeerde het vuur nog te bestrijden in een poging haar huis te redden, maar kleine brandjes verspreiden zich overal door het appartement. Als de vlammen metershoog tegen het plafond slaan, kan Laura niks meer doen.

"Ik lag te slapen en werd wakker door een enorme hitte in de kamer", vertelt Laura terwijl ze nog altijd niet bekomen is van de schrik. "Ik pakte mijn bril en zag toen een oranje-gele gloed door het kiertje van de deur." Ze realiseerde zich meteen dat er iets mis was en schoot in actie. "In de spiegel zag ik het vuur. Dus ik maakte meteen mijn vriend wakker. We moesten weg."

Ze vluchtte met haar vriend Anthony het huis uit. "Je voelt je wanhopig, heel machteloos, ik kon alleen maar schreeuwen", zegt ze emotioneel. De brandweer kwam na tien minuten al, maar voor Laura voelde het als een eeuwigheid. "Mijn vriend had niks aan op het moment dat we buiten stonden en ik kon alleen maar toe kijken hoe alles in vlammen op ging."

Vijf jaar geleden werd Laura's moeder, Gea Godwaldt, van het leven beroofd in haar eigen huis. Laura's stiefvader kon het niet verkroppen dat ze van hem wilde scheidde. Daarna besloot hij zelf uit het leven te stappen. Laura's moeder werd haar ontnomen, het hele dorp is in rouw.

"Ik kocht dit appartement in Valencia om écht een nieuw begin te creëren", zegt ze. Met het geld van haar moeder, aangevuld met haar eigen zuurverdiende spaargeld kocht ze een klein appartement in de Spaanse stad. Een jaar geleden verhuisde ze definitief naar Spanje.

Laura en Anthony werden meegenomen naar het ziekenhuis, beiden aan het zuurstof. "In de ambulance dacht ik dat het allemaal wel mee viel, ik stond nog stijf van de adrenaline. Maar toen ik in het ziekenhuis in de spiegel keek, zag ik dat ik helemaal zwart was van de rook." Haar vriend lag acht uur lang aan het zuurstof en liep derdegraads brandwonden op aan zijn been. De 25-jarige komt er zelf zonder kleerscheuren vanaf.

Op het moment van de brand was Laura nog in onderhandeling over haar premie en was ze niet verzekerd. Van het appartement, haar spullen en de aandenkens aan haar moeder is niks meer over. "Ik kan niet nog een keer zo'n klap aan", dacht ze bij zichzelf. "Ik kon het mezelf niet vergeven dat ik die verzekering niet in een keer had geregeld. Al het geld waar mama heel hard voor gewerkt heeft, zag ik in vlammen opgaan."

Ze gaat niet bij de pakken neerzitten. Haar vrienden krijgen Laura er weer enigszins bovenop. Na een aantal dagen gaat ze weer aan het werk. Ook is er een crowdfunding opgestart. "Nu gaan we stapje voor stapje weer verder. Het is echt bizar hoeveel steun ik heb gehad de afgelopen week."

Hoewel het huis van Laura volledig uitbrandde is het pand structureel nog in orde. "Er is geen instortingsgevaar, dus nu zijn we bezig met schoonmaken en opbouwen. Hopelijk valt de schade mee."