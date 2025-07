Auto crasht op hoge snelheid tegen bedrijfsgebouw, twee gewonden

Een auto crashte zaterdagavond tegen een bedrijfsgebouw op de kruising van de Pater Geurtjensweg met de Albionstraat in Tilburg. De bestuurder reed op de kruising met hoge snelheid rechtdoor en raakte het gebouw frontaal. Door de klap schoot de auto meters naar achteren.

In de auto zaten een man en een vrouw. Zij raakten gewond. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, de man is naar een ziekenhuis gebracht.