Ook rook in hotel, gasten midden in de nacht kamer uit: ‘Brand! Brand!’

In een leegstaand monumentaal horecapand aan de Grote Markt in Bergen op Zoom heeft zaterdagnacht brand gewoed. Een dependance van Hotel de Draak, naast het pand, werd daarom ontruimd. En dat was ontzettend spannend, vertelt hotelgast Michael. “Maar er was geen paniek.”

Michael maakte het allemaal van dichtbij mee, want hij verbleef in het dependance. Net als veel anderen gasten werd ook hij rond half twee wakkergemaakt door een hard geluid. “Het was een brandalarm”, legt hij uit. “We dachten eerst dat het een oefening was, maar toen hoorde ik iemand schreeuwen: ‘Brand! Brand!’ Dan weet je natuurlijk genoeg.”

Rond vier uur 's nachts werd het sein brand meester gegeven. De brand ontstond in het dak van het pand waar voorheen Pubby's Sportsbar was gevestigd. De brandweer wist overslag naar aangrenzende gebouwen, waaronder dus het hotel, te voorkomen. Wel moest het hotel midden in de nacht plots worden ontruimd.

Michael deed snel de kamerdeur open en zag iemand van het hotel staan. “Hij vertelde dat we eruit moesten en dat we gingen evacueren. Dan pak je je allerbelangrijkste dingen, zoals je telefoon, en toen zijn wij naar beneden gelopen.”

“We hebben zojuist te horen gekregen dat het gebouw is vrijgegeven. We konden onze laatste spulletjes zojuist nog even pakken”, legt Michael uit. De situatie is weer onder controle, maar schrikken was het wel.

“Je komt hier niet met het idee: de tent vliegt dadelijk in de fik. En als je hoort dat er brand is, weet je niet meteen of ook jouw gebouw in brand stand. Er was geen paniek, maar het was wel spannend allemaal”, besluit hij.

Volgens hotelmanager Imad El Khalfioui stond er rook in het bijgebouw van het hotel. “We waren volledig bezet, dus alle zestien hotelkamers zijn ontruimd. Dat ging heel rustig. We waren met vier collega’s.”

Ook voor hem was het schrikken. “Ik lag in bed, dus dan is het meteen schakelen. Qua schade is het aan de binnenkant beperkt gebleven, gelukkig. Binnen is enkel wat water- en rookschade”, zegt hij. “Gelukkig was de brand snel onder controle.”