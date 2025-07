Wietlucht verraadt man met vuurwapens en flink pak geld tijdens brand

Tijdens een woningbrand aan het Rentmeesterhof in Tilburg is zaterdagavond een 23-jarige man opgepakt die twee vuurwapens bij zich had. In de auto van de man werd ook een flinke pak geld en een nog brandende joint gevonden.

Politieagenten reageerden zaterdagavond op een melding over een brand aan de Rentmeesterhof. Toen ze daar arriveerden, bleek een man een tas met spullen uit een nabije woning in de straat te hebben gehaald. De brandweer was op dat moment nog aan het blussen.