Ouderen zitten al drie weken vast in eigen huis door kapotte lift

Al drie weken is de lift van een appartementencomplex aan het Bouwlingplein in het centrum van Oosterhout buiten werking. Geen probleem voor jonge benen, zelfs goed voor de conditie. Maar voor de oudere mensen die er wonen is het drama. Ze kunnen al weken niet naar buiten en zijn voor boodschappen afhankelijk van anderen.

Een klein briefje op de lift in de hal beneden: 'Lift tijdelijk buiten werking. Voor uw veiligheid en comfort wordt er aan deze lift gewerkt: Onze excuses voor het ongemak', afzender Kone liften. Maar dat tijdelijk is een rekbaar begrip, want de bewoners zijn al weken lang genoodzaakt om de trap te nemen.

Een man op de eerste verdieping zegt dat het voor hem geen probleem is, omdat hij toch altijd de trap neemt. Maar voor zijn buurvrouw van 91, die twee deuren verderop woont is het anders: "Ik kan al weken niet meer naar buiten. Mijn kinderen brengen de boodschappen", zegt ze.

Buiten werking (foto: René van Hoof)

Dat geldt ook voor een ouder echtpaar dat er woont: "Mijn vrouw en ik zijn slecht ter been en we zijn aan huis gekluisterd. Het is heel vervelend", zegt de man. Volgens hem is de boosdoener het liftbedrijf. Hij zegt dat hij al een paar keer heeft gebeld, maar dat het allemaal niet heeft geholpen. De boodschappen laat hij thuisbezorgen. Maar, zegt hij, ook die bezorgers vinden het alles behalve een lolletje om met de trap naar boven te moeten.

Het appartementen complex in Oosterhout (foto: René van Hoof)