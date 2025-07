Vrouw ontdekt groot gat in haar auto na boswandeling

Een vrouw uit Leende ontdekte zaterdagavond na een wandeling met haar honden in het Leenderbos een enorme schade aan haar auto. In de achterkant van de wagen bij de bumper zat een groot, volledig opengereten gat, meldt Heeze Leende 24 zondag.

De auto stond op de parkeerplaats bij het losloopgebied van het bos. De veroorzaker van de schade was weggereden zonder zich te melden.

De vrouw weet inmiddels dankzij de GPS-tracker op haar hond dat de aanrijding tussen kwart over zeven en acht uur moet hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het om een witte of metallic grijze auto, mogelijk met een trekhaak. "Dit is met lomp geweld gebeurd", meldt ze. "En dan geen briefje... dat voelt wrang."

De eigenaresse heeft om camerabeelden gevraagd bij een nabij gelegen manege en een hotel, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.