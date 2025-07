Mathieu van der Poel verovert gele trui in tweede etappe Tour de France

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. De finale was niet gemakkelijk, onder andere door de weersomstandigheden. Maar op het laatst sprintte hij Tadej Pogacar uit Slovenië, de topfavoriet voor de eindzege van de tour, voorbij. Het is de tweede keer dat Van der Poel de gele trui weet binnen te halen in zijn carrière.

De tweede etappe bedroeg een rit van van bijna 208 kilometer, de langste van de Tour dit jaar. Door de winst neemt Van der Poel de gele trui over van zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen.



In 2021 mocht hij voor het eerst de gele trui zes dagen lang aan. Ook nu is er kans dat hij de trui mag houden, de volgende rit op het programma is namelijk een vlakke rit tussen Valenciennes en Duinkerke, waar sprinters vooral de kans krijgen om zich van hun beste kant te laten zien.