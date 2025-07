'Deze puzzel was een bloedbad', familie geeft alles op EK puzzelen

De puzzelfamilie van Brabant kun je ze wel noemen, het gezin van Jan Sinot uit Waalre. Samen met zijn dochters Ellen, Maartje en Inge en de schoonzoons Jim en Erik puzzelen ze heel wat af. Die fanatieke puzzeldrang bracht ze afgelopen weekend naar het allereerste EK speedpuzzelen in Boedapest. "Het neemt echt een enorme vlucht."

De spanning was twee dagen lang om te snijden in een sporthal in de Hongaarse hoofdstad. Aan tafeltjes, een beetje zoals bij een schoolexamen, streden de Sinotjes om zo hoog mogelijk te eindigen tussen de Europese puzzelroyalty. "We zijn ongeveer geëindigd waar we dachten dat we zouden eindigen", grinnikt pater familias Jan aan de telefoon. "We zijn heel tevreden. Het was geslaagd."

Want er gingen heel wat piepkleine stukjes aan vooraf voordat de familie kon afreizen naar het EK. "Het is vooral veel oefenen. Vooral mijn dochters Ellen en Inge doen dat heel fanatiek", zegt hij. "In de solofinale, in je eentje puzzelen, is Inge zelfs twaalfde geworden van Europa." Binnen 46 minuten lag de puzzel van 500 stukjes in elkaar.