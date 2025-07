Vrouw (79) doodgereden, bestuurder rijdt door

Een 79-jarige vrouw is tussen halftwaalf zondagavond en halftwee zondagnacht doodgereden op de Landingsweg in Schijndel. Het voertuig waarmee ze werd aangereden, is doorgereden. De politie roept getuigen op zich te melden.

Het slachtoffer, een vrouw uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg, was rond halftwaalf zondagavond het laatst gezien. Twee uur later werd ze als vermist opgegeven. Agenten vonden haar kort daarna overleden en met zware verwondingen langs de Landingsweg.

De omgeving werd afgezet voor sporenonderzoek door verkeersspecialisten. De politie roept de bestuurder van het doorgereden voertuig met klem op zich te melden. "Ook iedereen die mogelijk informatie heeft over de bestuurder of het voertuig heeft vragen we dringend om die info te delen."

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.