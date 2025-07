Automobilist zwaargewond bij crash, auto belandt op zijkant op parallelweg

Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt op de Provincialeweg in Hank. Het slachtoffer raakte rond kwart over elf door nog onbekende oorzaak met de auto van de weg. De wagen belandde op zijn kant op de parallelweg.

Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar Hank. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Provincialeweg.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

