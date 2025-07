Oplichters actief rond uitverkochte marathon: 'Trap er niet in'

Oplichters bieden op Marktplaats kaartjes aan voor de uitverkochte ASML Marathon Eindhoven. De organisatie van het hardloopevenement, dat plaatsvindt op 11 en 12 oktober, adviseert deelnemers goed op te letten bij het overnemen van startbewijzen.

'Trap er niet in! Zojuist opgelicht voor 2 kaartjes', meldt een Marktplaats-gebruiker zondag. Hij is op zoek naar een startbewijs voor de halve marathon. Deze worden voor meer dan 100 euro aangeboden, terwijl een ticket via de officiële weg 55 euro kost.

“Wij kunnen helaas niets doen aan tickets die via Marktplaats worden aangeboden", zegt Amber Middelhoek van Golazo Sports, de organisator van het evenement. “We hebben daar dus ook geen invloed op de vraagprijs. De kostprijs kan hoger zijn als je er extra’s bij koopt, zoals een hardloopshirt of het laten graveren van je medaille. Let er dus op of je wel of geen extra’s overneemt.”