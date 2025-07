Automobiliste botst vol tegen boom en raakt gewond

Een automobiliste is maandagmiddag tegen een boom gereden op de N65 bij Vught. De vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is niet bekend. De vrouw raakte van de weg en botste vol tegen de boom. Politie, brandweer, meerdere ambulances en Rijkswaterstaat kwamen snel ter plaatse.

De weg was tijdelijk dicht door het ongeluk. Sinds een uur in de middag is een rijstrook vanuit Den Bosch richting Tilburg weer open. Een bergingsbedrijf haalt de beschadigde auto op.