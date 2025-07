Vier jaar na grote brand ligt deze skibaan er deze zomer beter bij dan ooit

Deze zomer wordt er bij skibaan De Schans in Uden hard gewerkt. Ruim vier jaar geleden woedde op de baan een catastrofale brand. Na eerdere renovatieklussen is het deze zomer tijd voor de grootste werkzaamheden. Tientallen vrijwilligers zijn dag in dag uit in de weer om de baan in september weer helemaal klaar te hebben. “Na de zomer ligt het er beter bij dan voor de brand", vertelt bestuurslid Rob de Wolf.

De catastrofale brand op vrijdag 16 april staat nog in het geheugen gegrift bij Rob de Wolf. De brand verwoestte grote delen van de pistes en zorgde voor honderdduizenden euro's aan schade. "De brand begon bovenaan de middelste wedstrijdpiste waar 'De Schans’ staat. Vervolgens is het vuur helemaal naar beneden getrokken." De middelste- en de rechterpiste raakten deels verwoest. "Het was financieel een lastig verhaal. We kregen een klein deel terug van de verzekering. De rest is echt uit eigen middelen gekomen."

De middelste- en rechterpiste deels verwoest door de brand (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Vier jaar later heeft de club nog steeds te maken met de naweeën van de brand. "We hadden een vast schema om de matten van de banen te vervangen. Door die brand is dat schema in de war gegooid en ligt een deel van de matten anders dan we gewend waren."

"Het is ongelooflijk veel werk. We hebben ieder handje nodig."

De grote renovatie van dit jaar kost ruim 150.000 euro. Om de kosten te drukken wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers. Ruim 2000 uur aan werk wordt grotendeels ingevuld door de gouden krachten. "Het is ongelooflijk veel werk. We hebben ieder handje nodig." Een van die vrijwilligers is Lucas van Spaendonk. Bijna dagelijks staat hij nu te klussen op de pistes waar hij normaal als skileraar staat. "We hebben net na de brand met heel veel mensen dingen hersteld, waar we nu van zien dat het niet helemaal goed werkt. Dat proberen we nu zoveel als mogelijk te corrigeren, zodat het weer een schitterende baan is na de zomer."

"Deze hebben we met een bulldozer gladder gemaakt, zodat er wat meer mensen op kunnen leren skiën."

De renovatie van deze zomer is gericht op herstel van de baan maar de ambitie reikt verder. Er worden meer dingen aangepakt. Naast de herstelwerkzaamheden wil de club nog wat extra's doen om er na de zomer beter uit te komen dan voor de brand, weet Lucas. Een van die dingen zijn nieuwe watergoten. "Daar proberen we het water, dat we de baan opspuiten om beter te kunnen glijden, mee op te vangen. Vervolgens kunnen we het straks door die speciale goot weer hergebruiken.” "Daarbij kwam dat we ook de rechterpiste wilden vervangen", vult de Wolf aan op de werkzaamheden. "Eerst was het een stuntbaan. Er zat een hele hoge bult in met een diepe kuil. Deze hebben we met een bulldozer gladder gemaakt, zodat er wat meer mensen op kunnen leren skiën."

Kraanwerkzaamheden op de piste (foto: De Schans).

De opbouw, die inmiddels is begonnen, is precisiewerk. "Na het in orde maken van de baan gaat er eerst vilt op. Daarna komt er een laag van plastic overheen die het opgespoten water naar de goten brengt. Daarover komt nog een laag vilt en ten slotte komen de beroemde grasmatten erop." "Het is een enorme klus, maar wel leuk om te doen", vult het bestuurslid aan. Hij twijfelt er dan ook geen moment aan of de pistes op tijd klaar zijn. "Op 13 september gaan we weer open. Dan moet het af zijn, maar dat gaat zeker weten lukken."