PSV bijna rond met Gasiorowski en jaagt op extra versterkingen

De eerste grote aanwinst van PSV lijkt binnen handbereik. De Eindhovense club staat op het punt om Yarek Gasiorowski vast te leggen, een talentvolle centrale verdediger van Valencia CF. De twintigjarige Spanjaard zou voor zo’n tien miljoen euro de overstap maken naar het Philips Stadion. Volgens Spaanse media is de deal vrijwel rond en hoeft alleen de medische keuring nog plaats te vinden. PSV lijkt daarmee een belangrijke stap te zetten in de versterking van de achterhoede.

Gasiorowski geldt als een linksbenige verdediger met veel potentie. Hij speelde al meerdere wedstrijden in het eerste van Valencia en is jeugdinternational van Spanje. Zijn komst is extra welkom nu Olivier Boscagli deze zomer definitief is vertrokken. Met Gasiorowski haalt PSV zijn mogelijke opvolger al meteen binnen.



Nood is hoog

PSV is daarnaast actief bezig met extra versterking achterin. Nobel Mendy is in beeld, al moet hij nog een werkvergunning krijgen. Ook Adilson Malanda van Charlotte FC en Kiliann Sildillia van SC Freiburg worden nadrukkelijk gevolgd. Voor Marvin Young van Sparta ligt inmiddels een officieel bod op tafel.

De nood is hoog: met het vertrek van Boscagli heeft PSV momenteel slechts vijf A-verdedigers in de selectie. Daarom wil de club vóór het trainingskamp van volgende week duidelijkheid over meerdere versterkingen.



Eerste doelman

Niet alleen achterin, ook onder de lat wordt gewerkt aan versterking. PSV wil Matej Kovár binnenhalen als nieuwe doelman. De 25-jarige Tsjech komt van Bayer Leverkusen, waar hij weinig uitzicht heeft op speeltijd. De Eindhovenaren hebben volgens Duitse media een bod uitgebracht van ruim vier miljoen euro, met nog eens 1,7 miljoen aan mogelijke bonussen.



Kovár past in het profiel van trainer Peter Bosz, die houdt van een keeper die mee kan voetballen. Zijn komst moet de concurrentie aangaan met nieuweling Nick Olij, die onlangs al werd gepresenteerd. Olij viel afgelopen weekend geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis, maar dat bleek mee te vallen.



Mijnans en Hamer

Na het vertrek van Malik Tillman naar Bayer Leverkusen is ook het middenveld een aandachtspunt. Sven Mijnans van AZ geldt als belangrijke optie, maar hij zou minstens twaalf miljoen euro moeten kosten. Of PSV dat bedrag wil betalen, is nog de vraag. Ook de naam van Gustavo Hamer valt opnieuw. De creatieve middenvelder heeft ervaring in Engeland en is eerder al genoemd in Eindhoven.



Terug op het oude nest

Ook op het middenveld en de vleugels wordt gezocht naar extra kwaliteit. Daarbij valt opvallend vaak de naam van Ruben van Bommel, zoon van voormalig PSV-trainer Mark van Bommel. De 19-jarige vleugelspeler maakte afgelopen seizoen indruk bij AZ en zou graag een stap hogerop willen. Binnen PSV wordt Van Bommel gezien als een talent met veel groeimogelijkheden. De gesprekken zijn nog niet rond, maar de interesse is concreet. Van Bommel speelde eerder in de jeugdopleiding van PSV.



Daarnaast houdt PSV rekening met een eventueel vertrek van Luuk de Jong. Mocht dat gebeuren, dan is Alassane Pléa van Borussia Mönchengladbach een mogelijke opvolger in de spits.