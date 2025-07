Jongeren blijven overlast veroorzaken, 3 arrestaties en 24 boetes

Een flinke groep hangjongeren is afgelopen weekend door de politie bekeurd in Boxtel. 24 jongeren hebben een boete gekregen vanwege samenscholing. Ook werden drie jongeren aangehouden voor het bedreigen van iemand.

In Boxtel is de laatste tijd veel jeugdoverlast. Daarom geldt er sinds drie weken een samenscholingsverbod. De politie en gemeente zoeken op dit moment naar meer manieren om de overlast te verminderen. Zo wordt er actief gecontroleerd op overlast door fatbikes en werden er afgelopen weekend beveiligers ingezet op de Markt om jongeren aan te spreken op hun gedrag.

De politie benadrukt dat ze hard bezig is om de overlast aan te pakken. "We begrijpen dat dit voor de ‘gewone’ burger niet altijd zichtbaar is. Maar de komende tijd zullen onze acties blijven doorgaan. Dit is een gevecht voor de lange adem."

Ze roept inwoners op om overlast te blijven melden.