Zoveel betaalde PSV (bijna) voor een speler, dit zijn de duurste aankopen

PSV heeft een megadeal gesloten met AZ om de 20-jarige aanvaller Ruben van Bommel over te nemen. Volgens Voetbal International gaat het om een bedrag van zo'n vijftien miljoen. Een bijzonder grote som geld. De zoon van PSV-legende Mark van Bommel is echter niet de duurste speler die de Eindhovense voetbalclub ooit kocht.

Zo verwacht PSV aanvaller Noa Lang op korte termijn te slijten aan het Italiaanse Napoli voor bijna dertig miljoen en is Malik Tillman voor zo'n veertig miljoen op weg naar het Duitse Bayer Leverkusen. Ook van Johan Bakayoko, wiens contract volgend jaar afloopt, wordt verwacht dat hij nog veel geld vertrekt. Naar verluidt lonkt 'The Beautiful Game' voor de Belg in de Engelse Premier League, voor een bedrag van zo'n 25 miljoen.

Zo'n grote transfer blijft - zeker bij een binnenlandse overgang - bijzonder, maar zoiets is in Eindhoven niet per se ondenkbaar. PSV heeft een flinke schatkist die deze transferzomer nog verder wordt gespekt door enkele aanstaande transfers.

Wel is het belangrijk om te vermelden dat de genoemde bedragen zelden door clubs worden bevestigd. Dat betekent dat 'wij' nooit zeker zullen weten of rondzwevende bedragen correct zijn. Ook eventuele bonussen blijven vaak giswerk.

De duurste PSV-spelers Lang verhaal kort: PSV verkoopt en koopt wel vaker spelers voor heel veel geld. Het lijstje met aankopen is dan ook best bijzonder. Zo staat één speler twee keer in de top vijf van duurste PSV-aankopen en haalt een transfer uit het jaar 2000 vandaag de dag nog steeds een tweede plek - zelfs zonder inflatiecorrectie.

Zoals je ziet duikt Hirving Lozano twee keer op in de lijst. Dit omdat hij in 2023 werd teruggekocht door PSV van Napoli. Een paar jaar daarvoor, in 2019, verkocht PSV de Mexicaan in 2019 voor vijftig miljoen euro aan de Italiaanse club. Overigens is Lozano vorig seizoen weer bij PSV vertrokken om in Amerika te gaan voetballen bij San Siego FC.

Maar misschien nog wel meer bijzonder is de transfersom van Mateja Kežman. Die transfer is zo lang geleden dat PSV destijds moest afrekenen in Duitse marken. Toch eindigt de transfer vandaag de dag nog altijd op een tweede plek. De aanvaller kostte PSV heel veel geld in 2000, maar bleek een goede investering.

De Serviër was in Eindhoven een ware doelpuntenmachine en scoorde 105 keer in vier seizoenen. Daarop lijfde Chelsea Kežman met veel bombarie in voor vijftien miljoen, maar geloof het of niet: in Londen kwam Kežman niet verder dan vier doelpunten. Een jaar later vertrok hij weer. Kežman ging voor 'maar' negen miljoen euro naar Atlético Madrid.

Pittig randje

Afijn, nog even over de transfer van Ruben van Bommel, want die heeft nog een pittig randje: het is dus een van de duurste binnenlandse transfers ooit in de Eredivisie. Maar hoe dat precies zit, is een heel verhaal.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV zo'n vijftien miljoen euro betaald en wilde AZ twintig miljoen. Van Bommel zelf had naar verluidt recht op een kwart van het uiteindelijke transferbedrag. Hij zou nu zijn eigen deel hebben ingeleverd om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Dat gedeelte zou dan weer gecompenseerd worden in zijn nieuwe PSV-salaris. Je zou dus kunnen stellen dat Van Bommel PSV alsnog meer kost dan de genoemde 'vijftien miljoen'. Hoe dat precies zit, zullen we mogelijk nooit zeker weten.

Het huidige record voor de duurste binnenlandse transfer staat sinds 2008 op naam van Miralem Sulejmani. Hij werd toen door Ajax voor 16,25 miljoen opgepikt bij sc Heerenveen.

Thuis aan de keukentafel troeft Ruben van Bommel met zijn huidige transferbedrag wel zijn vader af. Mark kostte PSV in 1999 namelijk 'slechts' 2,7 miljoen euro.