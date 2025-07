Fietser zwaargewond bij botsing, met traumaheli naar ziekenhuis gebracht

Een fietser is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Onyxdijk in Roosendaal. De vrouw is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Behalve de helikopter kwamen meerdere ambulances ter plaatse. De precieze aanleiding voor de botsing wordt nog onderzocht. De weg is rond tien uur afgesloten voor het verkeer.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.