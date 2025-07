Dertien misvormde en verwaarloosde katten gevonden: huis vol ontlasting

In een huis in Roosendaal zijn dertien verwaarloosde katten gevonden. De dierenpolitie, inspectiedienst en dierenbescherming deden een huiszoeking naar aanleiding van een melding. Ter plekke bleek dat de eigenaar niet in staat was om goed voor de dieren te zorgen. In het huis rook het sterk naar ammoniak, omdat het vol lag met ontlasting en urine.

De katten bleken via inteelt familie van elkaar te zijn. Daardoor waren er vergroeiingen in de ruggen en poten van de dieren. Ook had een aantal katten een groeiachterstand. Na overleg met de inspectiedienst heeft de eigenaar afstand gedaan van al zijn katten. Eigenlijk wilde hij twee katten houden. Maar omdat hij het niet zag zitten dat hij dan onder toezicht kwam te staan, besloot hij toch om van alle dieren afstand te doen. Binnenkort volgen er nog meer controles om te kijken of de bewoner geen nieuwe dieren heeft aangeschaft. Als dat wel het geval is, kan het zijn dat de eigenaar een houdverbod voor katten krijgt. De eigenaar krijgt hulp van de instanties om zijn woning schoon te maken en te houden.