Eindhoven Airport krijgt nieuwe grote parkeergarage: 1125 plekken erbij

Eindhoven Airport breidt parkeerterrein P3 op de luchthaven fors uit. Er komt een extra parkeergarage met 1125 parkeerplaatsen bij, is in een persbericht naar buiten gebracht.

De nieuwe garage wordt deels vijf en deels zeven verdiepingen hoog. Het vliegveld vraagt binnenkort de benodigde omgevingsvergunning aan bij de gemeente Eindhoven. De bouw start naar verwachting in oktober volgend jaar. Een jaar later moet de uitbreiding zijn opgeleverd.

Hoeveel geld met de klus is gemoeid, is niet bekendgemaakt. Het terrein op de grond telt straks 277 parkeerplaatsen. De oude en nieuwe parkeergarage samen bieden na de uitbreiding ruimte aan 1957 auto's.

Ingestort

In 2017 stortte een nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Er raakte niemand gewond. De garage was nog in aanbouw. De garage kon instorten door een ontwerpfout in de vloeren, zo bleek na onderzoek.

Vakantiegangers zagen hoe de garage instortte