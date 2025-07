Marco Kroon niet vervolgd voor grijpen demonstrant tijdens Bevrijdingsdag

Militair Marco Kroon uit Schijndel wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) voor het grijpen van een demonstrant bij de herdenking in Wageningen op 5 mei. Het OM seponeert de zaken tegen de demonstranten en tegen de bekende militair.

Kroon zat vooraan in het publiek tijdens de speech van minister van Defensie Ruben Brekelmans. Twee demonstranten drongen op 5 mei voorbij de dranghekken waarmee het 5 Mei Plein in Wageningen was afgezet. Toen een van de demonstranten naar voren liep en ‘Free Palestine’ riep, rende Kroon als eerste van de tribune, richting de actievoerder. Kroon, die als gast op de eerste rij zat, greep de demonstrant vast en werkte hem tegen de grond. Daarna ontfermden veiligheidsmensen zich over de demonstrant en voerden hem af. Aangifte

De demonstranten deden aangifte tegen Kroon, omdat hij in de ogen van de demonstranten een vreedzame betoging beëindigd heeft. Deze aangifte krijgt geen strafrechtelijk vervolg, laat het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag weten.

Dit heeft te maken met het moment en de omstandigheden. "Wanneer twee personen uit het publiek binnen de omheining dringen tijdens een speech van de minister, is niet onmiddellijk duidelijk wat hun bedoelingen zijn. Het is niet ondenkbaar dat zij iets kwaads in de zin hebben. Dit kan zorgen voor paniek, onder andere bij het aanwezige publiek. Optreden door de politie ligt dan in de lijn der verwachting." Volgens het Openbaar Ministerie had Kroon het ingrijpen aan de aanwezige politie moeten overlaten. "Maar gelet op de omstandigheden is de reactie van Kroon, die als militair gewend is snel te handelen, wel voorstelbaar." De actie van Kroon was live op tv te zien tijdens de herdenking:

'Ingrijpen niet geoorloofd'

Wel neemt het Openbaar Ministerie afstand van het beeld dat er door het ingrijpen van Kroon is ontstaan. "Het is niet geoorloofd om demonstranten tijdens demonstraties fysiek te lijf te gaan, te mishandelen of hun demonstratie teniet te doen" vindt het OM. Het OM vindt dat er een gesprek moet komen tussen de demonstranten en Marco Kroon. Ook de strafzaken tegen de demonstranten zijn geseponeerd. Van strafbare feiten is geen sprake, vindt het OM.