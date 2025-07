Drie zeldzame pantertjes geboren: ‘Nu worden ze brutaler’

In BestZOO zijn drie zeldzame Sri-Lankaanse pantertjes geboren. De welpjes kwamen op 19 mei ter wereld en zijn vanaf woensdag voor het eerst te zien voor het publiek.

De Sri-Lankapanter is een kleine luipaardensoort die op Sri Lanka voorkomt. Door ontbossing raakt hun leefgebied steeds kleiner en worden de dieren met uitsterven bedreigd. In 2018 leefden er naar schatting nog zo’n 700 tot 800 in het wild. In dierentuinen wereldwijd zijn er nog zo’n 75 exemplaren.

De geboorte is bijzonder: het is voor het eerst sinds 2019 dat er in BestZOO Sri-Lankaanse pantertjes zijn geboren.