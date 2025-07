Carrière Tim van Rijthoven voorbij: 'Hart altijd bij tennis'

Tennisser Tim van Rijthoven heeft dinsdag een punt achter zijn carrière gezet. De oorzaak is een hardnekkige elleboogblessure. Van Rijthoven uit Roosendaal verraste in 2022 vriend en vijand door het Libéma Open te winnen. Later die zomer kwam hij nog ver op Wimbledon. Sindsdien was het voor Van Rijthoven kwakkelen met zijn lichaam en blessures. "Ik had graag afscheid genomen op mijn eigen voorwaarden, met een racket in mijn hand en het publiek op de tribune. Maar soms beslist het lichaam anders dan het hoofd."

In een toelichting op Instagram haalt de 28-jarige Van Rijthoven de legendarische zomer van 2022 aan toen zijn dromen uitkwamen. "Het winnen van het Libéma Open in 2022, mijn eerste ATP-titel, voor eigen publiek in Rosmalen – dat blijft voor altijd een van de mooiste momenten van mijn leven."

Tim van Rijthoven na zijn nederlaag tegen Novak Djokovic op Wimbledon (Foto: ANP)

"De vierde ronde op Wimbledon, waar ik de kans kreeg om het op te nemen tegen een levende legende: Novak Djokovic op CenterCourt. Dat ik op dat podium mocht staan, is iets wat niemand me ooit meer afneemt." Wat Van Rijthoven nu gaat doen is nog niet duidelijk. "Ik weet wel dat mijn hart altijd bij tennis zal blijven."