Tientallen supporters steken handen uit mouwen en besparen NAC goud geld

"Alles voor de club", zegt NAC-supporter Riny terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. Samen met tientallen mede-fans is hij deze week in het Rat Verlegh Stadion in Breda bezig om 'kratjes te klikken', de duurzame ondergrond van het nieuw aan te leggen voetbalveld. "Het bespaart de club 50.000 euro!"

Het zonnetje staat alweer hoog aan de hemel als de middagploeg de ochtendploeg aflost. Vanaf zeven uur 's ochtends wordt er in de thuishaven van NAC in drie ploegen gewerkt. Het zijn allemaal supporters die hun club een handje toesteken met het realiseren van een nieuw, duurzaam veld. "We leggen hier samen de ondergrond voor het nieuwe veld", zegt supporter Riny Heimans. "Het zijn een soort vlonders, ze noemen ze kratjes, die we met witte strips aan elkaar klikken. Daarover komt weer een doek en dan straks het zand en het gras. Dit systeem gaat de hele bewatering en afwatering regelen."

"We creëren hiermee bij NAC saamhorigheid en besparen 50.000 euro."

Riny is een van de tientallen supporters die op een oproep van NAC heeft gereageerd. Door dit werk door de eigen aanhang te laten doen, bespaart de club veel geld. "Er hebben zich binnen korte tijd vierenzeventig man aangemeld", vertelt Leon Aerssens, facilitair manager van de Bredase club. "Dat is nou typisch NAC. Ik denk dat we nog mensen moeten teleurstellen, want het gaat veel sneller dan verwacht."

"We hebben de oproep om twee redenen geplaatst", vervolgt hij. "Om een beetje saamhorigheid te creëren, maar vooral ook omdat we als NAC zijnde de kosten hiermee met 50.000 euro verminderen. We hoeven dat dan niet door een bedrijf te laten doen. En je ziet, de supporters zijn enthousiast en hebben er plezier in om onderdeel van het project uit te maken."

"Ze moeten de kratjes wel recht leggen anders hebben we straks een scheef veld."

Een project dat duurzaam is. De kratjes die de supporters aan elkaar klikken zijn de zogenaamde infiltratiekratten of waterbergende kratjes. Dit zijn een soort van kunststof vlonders die ondergronds worden geplaatst om regenwater tijdelijk op te slaan en langzaam af te geven aan de bodem. Ze helpen wateroverlast te voorkomen en kunnen ook bijdragen aan het aanvullen van het grondwater. En in de wintermaanden kan het ook het veld licht verwarmen. Ook de middagploeg van supporters werkt onder toeziend oog van aannemer Wil Huijbregts geconcentreerd en gestaag door. "Heel goed, heel goed", zegt hij. "Die gasten moeten wel goed opletten dat ze mooi recht blijven. Anders komt het veld straks scheef te liggen en dat willen we niet hebben natuurlijk." "Ja, het gaat goed", zegt een supporter die samen met zijn maat een kratje oppakt. "We hebben er al bijna een rijtje opzitten. De kratjes zijn niet zwaar, dus dat gaat prima. Ik werk mee zodat NAC het geld in de portemonnee kan houden. Alles voor NAC, hé!"