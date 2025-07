Ramkraak bij juwelier: heel veel schade, auto staat nog voor de deur

Bij juwelier Puur aan de Stationsstraat in Waalwijk is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. Het is niet bekend of de daders binnen zijn geweest en of er iets is buitgemaakt.

De schade aan de pui en aan een rolluik is groot. Voor de ramkraak hebben de daders een witte auto gebruikt. Die auto staat nog voor de deur van de juwelier en is zwaar beschadigd geraakt. De politie heeft de winkel en de auto afgezet met zwarte schermen en doet forensisch onderzoek.