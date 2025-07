Ramkrakers rijden met auto pui uit juwelierszaak, schade is groot

Bij juwelier Puur aan de Stationsstraat in Waalwijk is dinsdagnacht een ramkraak gepleegd. De schade aan de pui en aan een rolluik is groot. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Voor de ramkraak hebben de daders een witte auto gebruikt die eerder die nacht werd gestolen in Tilburg. Die auto staat nog voor de deur van de juwelier en is zwaar beschadigd geraakt.

Op straat zijn volgens de politie diverse sieraden gevonden. De daders zijn niet meer aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Harde klap

Buurman Marcel Veraa werd om drie uur wakker van een harde klap. "Ik ging naar beneden en zag een auto wel vijf of zes keer vol gas tegen de rolluik aan rijden. Er zaten twee mensen in. Een jongen met een bivakmuts en capuchon op stapte uit en keek me aan."

De daders gingen door een gat in het rolluik naar binnen. "Ik heb ze niet weg zien gaan, ze zijn via een steegje aan de zijkant gevlucht", vertelt Veraa. "Een van de twee droeg een grote schoudertas maar ik weet niet of ze iets meegenomen hebben."

Geëmotioneerd

Het is volgens de buurman niet de eerste keer dat er in het centrum wordt ingebroken. "Helaas heb ik het al vaak meegemaakt, maar niet zo dichtbij. Ik ben geschrokken van hoe hard het ging. Het is heel triest.”

De eigenaren van de juwelier willen woensdagochtend niks kwijt. "Geen commentaar", roept de eigenaresse terwijl ze met veger en blik aan de achterkant het pand in gaat om de schade in de zaak op te ruimen. Veraa sprak hen heel even. "Ze waren toch wel geëmotioneerd. Het is een hoop schade en ellende."

De politie heeft de winkel en de auto afgezet met zwarte schermen en doet forensisch onderzoek.