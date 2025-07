Automobilist die jonge vrouw op fatbike aanreed was mogelijk onder invloed

De negentienjarige bestuurder van de auto die dinsdagnacht botste met een achttienjarige vrouw op een fatbike in Best, was mogelijk onder invloed. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw op de fatbike door rood is gereden.

De automobilist komt uit Eindhoven. Het is nog onduidelijk of hij te hard reed. Ook over de toestand van het slachtoffer deelt de politie geen informatie.