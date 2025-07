Auto komt tegen boom in tuin tot stilstand bij ongeluk, veel schade

Een auto is woensdagochtend met een andere auto gebotst op de kruising van de Ulicotenseweg met de Kleistraat in Chaam. Een van de wagens knalde vervolgens tegen een boom in een voortuin van een huis. Er vielen geen gewonden.

Wel werden een man, vrouw en een kindje nagekeken in een ambulance, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner van het huis met de tuin zijn er 'zeker al tien ongelukken gebeurd' de laatste jaren. Een bergingsbedrijf heeft de auto’s getakeld en afgevoerd. De kruising blijft voorlopig afgesloten omdat er veel olie op de weg ligt.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.