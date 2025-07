Auto belandt bovenop stoeltjes en scootmobiel, één gewonde

Op het Besterdplein in Tilburg is een auto woensdagochtend vanaf een parkeerplaats rechtdoor de Besterdring opgeschoten. De auto eindigde bovenop metalen stoeltjes en een scootmobiel. Een man raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto heeft twee mensen geraakt: iemand op het bankje en iemand op de scootmobiel. Een van de aangereden mensen raakte niet gewond. Het is onduidelijk waar de gewonde man zat. Twee ambulances en meerdere politiewagens kwamen met spoed naar het Besterdplein. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Wat er precies misging, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.