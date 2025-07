Oorlogsmuseum van Jean-Paul 'ontruimd' door Franse autoriteiten

De museumcollectie van Eerste Wereldoorlogkenner Jean-Paul de Vries, een Eindhovenaar die al bijna dertig jaar een museum runt in het Noord-Franse Romagne, is deels in beslag genomen en vernietigd. Dat gebeurde in een gezamenlijke actie van de Franse douane, de politie en de opruimingsdienst. De Vries wordt ervan verdacht onrechtmatig verkregen cultureel erfgoed in bezit te hebben, tentoon te stellen en te verhandelen. "Ik voel me uit het veld geslagen."

“Het was voor mij een totale verrassing”, zegt De Vries over de inval vorige week, waarbij zo’n twintig politiemensen in kogelvrije vesten aanwezig waren. “Dit is me nog nooit gebeurd. Ik was ook gearresteerd.” Hij moest tijdens de huiszoeking bij elke ruimte persoonlijk aanwezig zijn. “Ze mochten geen huiszoeking doen in ruimtes zonder mijn aanwezigheid.”

De collectie bestaat uit voorwerpen uit de Eerste Wereldoorlog, die hij sinds zijn twintigste verzamelde. “Ik heb spullen geraapt op akkers, met toestemming van de eigenaren, gekocht op de markt of gekregen als cadeau.” Een deel daarvan is nu vernietigd. Volgens De Vries werd het bezit van oorlogsmateriaal jarenlang getolereerd. “Nu mensen echt naar puntjes in de wet kijken, gaan waarschijnlijk ook alle andere musea hieronder lijden.”

De impact op De Vries is groot. “Ik voel me uit het veld geslagen. Ik vind het niet meer fijn om in mijn eigen museum te zijn. Dit is de zoveelste klap. Ik moet vechten om dit te overleven, maar het houdt een keer op.” Hij overweegt juridische stappen en wil na de zomer een gespecialiseerde advocaat in cultureel erfgoed in de arm nemen. “Dit kost enorm veel geld.” De stichting rond zijn museum start daarom een crowdfunding om de juridische kosten te dekken.

Toch twijfelt hij aan zijn toekomst als museumeigenaar. “Kan ik niet beter stoppen, vraag ik me soms af.” Hij krijgt veel steun van over de hele wereld via zijn website en sociale media. “Dat is echt wel geweldig en het geeft me kracht.” Of hij doorgaat, weet hij nog niet. “Als dit klaar is, wil ik misschien niet meer verder op deze manier. Maar ik wil wel doorgaan met mijn boodschap van vrede." Misschien digitaal of op papier. "Ik ben klaar met het eeuwige gevecht.” Als hij zijn collectie definitief kwijtraakt, begrijpt hij dat ook. “Ik heb wel begrip. Als het verboden is, is het zo.”